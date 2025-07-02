«Не Запад, а вы»: Симонян ответил российским критикам
Читая реакции коллег из России на мое сегодняшнее заявление о том, что в Армении всерьез пора обсудить вопрос о прекращении вещания российских телеканалов, я невольно задаюсь простым, но главным вопросом: неужели никто из этих уважаемых людей не спрашивает себя — почему?
Об этом в соцсетях на русском языке написал спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Или действительно кому-то кажется, что, повторяя заученные фразы о «влиянии западных структур», о «нарушениях прав человека» и о «вековой дружбе между Россией и Арменией, которую кто-то пытается разрушить», можно вновь перекреститься, упомянуть Украину — и натянуть эту старую, давно изношенную резинку и на армянский контекст?
На самом деле — искать ничего и никого не нужно.
Виновников не стоит выдумывать: достаточно просто включить телевизор.
Потому что с «задачей испортить российско-армянские отношения» лучше всех справляются не западные спецслужбы, не мифические агенты и не НКО, а некоторые российские государственные телеканалы, журналисты и редакторы.
Когда:
– на государственных каналах РФ последними словами, порой откровенным матом, оскорбляют избранную власть Армении,
– системно противопоставляют армянское общество собственной власти, забывая, что у нас власть избирается прямыми и свободными выборами,
– ставят под сомнение суверенитет, независимость и даже само существование Республики Армения,
– призывают выходить на митинги, указывая дату, время и место, выступая фактически против действующего конституционного порядка,
– открыто осуждают действия армянских правоохранителей, выполняющих закон своей страны,
– и вмешиваются во все аспекты внутренней жизни Армении — от политических процессов до национальных символов.
Предлагаю коллегам в Москве хотя бы на минуту представить обратную ситуацию:
Что бы вы сказали, если бы на армянских государственных телеканалах:
– ведущие оскорбляли президента и руководство России,
– обсуждали территориальную целостность РФ и заявляли, что «России не должно существовать»,
– выпускали репортажи о «СВО» с критикой действий российской армии,
– анализировали уголовные дела, возбужденные в отношении граждан РФ?
Да-да, уважаемые политики, сенаторы, телеведущие, депутаты, комментаторы и публицисты.
Вот что ежедневно льётся на головы наших граждан с экранов российских телеканалов.
Вот что на самом деле разрушает российско-армянские отношения — не Запад и уж точно не армянский народ или политики.
Так что вместо дежурных клише и охоты на ведьм — попробуйте, наконец, задать себе один-единственный, но честный вопрос:
Почему?
А не — Кто?
Это должно прекратиться!
Или вы это остановите — или это сделаем мы», - написал Симонян.
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