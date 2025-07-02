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«Не Запад, а вы»: Симонян ответил российским критикам

First News Media10:00 - Сегодня
«Не Запад, а вы»: Симонян ответил российским критикам

Читая реакции коллег из России на мое сегодняшнее заявление о том, что в Армении всерьез пора обсудить вопрос о прекращении вещания российских телеканалов, я невольно задаюсь простым, но главным вопросом: неужели никто из этих уважаемых людей не спрашивает себя — почему?

Об этом в соцсетях на русском языке написал спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Или действительно кому-то кажется, что, повторяя заученные фразы о «влиянии западных структур», о «нарушениях прав человека» и о «вековой дружбе между Россией и Арменией, которую кто-то пытается разрушить», можно вновь перекреститься, упомянуть Украину — и натянуть эту старую, давно изношенную резинку и на армянский контекст?

На самом деле — искать ничего и никого не нужно.

Виновников не стоит выдумывать: достаточно просто включить телевизор.

Потому что с «задачей испортить российско-армянские отношения» лучше всех справляются не западные спецслужбы, не мифические агенты и не НКО, а некоторые российские государственные телеканалы, журналисты и редакторы.

Когда:

– на государственных каналах РФ последними словами, порой откровенным матом, оскорбляют избранную власть Армении,

– системно противопоставляют армянское общество собственной власти, забывая, что у нас власть избирается прямыми и свободными выборами,

– ставят под сомнение суверенитет, независимость и даже само существование Республики Армения,

– призывают выходить на митинги, указывая дату, время и место, выступая фактически против действующего конституционного порядка,

– открыто осуждают действия армянских правоохранителей, выполняющих закон своей страны,

– и вмешиваются во все аспекты внутренней жизни Армении — от политических процессов до национальных символов.

Предлагаю коллегам в Москве хотя бы на минуту представить обратную ситуацию:

Что бы вы сказали, если бы на армянских государственных телеканалах:

– ведущие оскорбляли президента и руководство России,

– обсуждали территориальную целостность РФ и заявляли, что «России не должно существовать»,

– выпускали репортажи о «СВО» с критикой действий российской армии,

– анализировали уголовные дела, возбужденные в отношении граждан РФ?

Да-да, уважаемые политики, сенаторы, телеведущие, депутаты, комментаторы и публицисты.

Вот что ежедневно льётся на головы наших граждан с экранов российских телеканалов.

Вот что на самом деле разрушает российско-армянские отношения — не Запад и уж точно не армянский народ или политики.

Так что вместо дежурных клише и охоты на ведьм — попробуйте, наконец, задать себе один-единственный, но честный вопрос:

Почему?

А не — Кто?

Это должно прекратиться!

Или вы это остановите — или это сделаем мы», - написал Симонян.

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