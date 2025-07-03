Пресечена попытка контрабанды бриллиантов из Дубая - ФОТО

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте провели досмотр ручной клади гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Дубай-Баку, с использованием стационарного рентгеновского аппарата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета, в ходе таможенного контроля на мониторе были обнаружены подозрительные очертания, в связи с чем был проведен таможенный досмотр ручной клади.

Во время досмотра под подкладкой сумки гражданина были обнаружены бриллианты общим весом 547,7 карата.

По данному факту проводится расследование.