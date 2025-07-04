Останки троих шехидов, числившихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, захоронены в Кяльбаджаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Идентифицированные останки шехидов Азизова Юсифа Исмаил оглу, Мусаева Мехмана Джамал оглу, Гараева Гафара Гямбяр оглу, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, преданы земле в Кяльбаджарском районе.

Как передает АЗЕРТАДЖ, останки шехидов захоронены на Кяльбаджарской городской Шехидляр хиябаны.

На церемонии погребения присутствовали члены семьи шехидов и их близкие, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе, представители общественности и жители района.

Был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов.

Останки шехидов были преданы земле под звуки залпового огня.

16:05

Идентифицированные останки шехидов Азизова Юсифа Исмаил оглу, Мусаева Мехмана Джамал оглу, Гараева Гафара Гямбяр оглу, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, доставлены в Кяльбаджарский район для захоронения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии прощания, проходящей на Шехидляр хиябаны в городе Кяльбаджар, присутствуют родственники шехидов, официальные лица государственных структур и представители общественности.

Следует отметить, что все трое шехидов пропали без вести 27 марта 1993 года в селе Чыраглы Кяльбаджарского района.