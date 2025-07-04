CУД: На процессе заслушаны показания о обстрелах мирных жителей и детей армянскими вооруженными силами во время оккупации Кяльбаджара

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана граждане Республики Армения обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, её удержании силой и других многочисленных преступлениях.

Как сообщает Report, 4 июля в Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц.

Судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева, при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья — Гюнель Самедова).

Каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на родной язык, а также адвокаты для обеспечения права на защиту.

В заседании приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные наследники и представители, а также государственные обвинители.

Судья Зейнал Агаев представил впервые присутствующим потерпевшим состав судебной коллегии, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.