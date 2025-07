На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 17-го cаммита ОЭС в Ханкенди - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 17-го cаммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации говорится:

«17-й Саммит Организации экономического сотрудничества. 4 июля 2025 года. Ханкенди, Азербайджан».

The 17th Summit of the Economic Cooperation Organization (ECO)

July 4, 2025

