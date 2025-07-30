Минэнерго Турции обнародовал объем выявленных запасов нефти

В текущем году в различных районах Турции были обнаружены нефтяные запасы объемом 57 млн баррелей.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарлсан Байрактар.

По словам главы ведомства, общая стоимость запасов оценивается в 4 млрд долларов. На четырех участках обнаружены запасы в 350 млн баррелей нефти

Глава турецкого Минэнерго сообщил о выявлении 350 млн баррелей нефтяных запасов на четырех участках в провинции Диярбакыр.

Министр отметил, что работы проводятся в соответствии с договоренностями между Турецкой нефтяной компанией (TPAO) и американскими партнерами. «Здесь мы работаем с американскими компаниями.

В этой сфере США являются крупнейшим производителем. Это та самая технология, которую они применяют лучше всех, и которая сделала Америку мировым лидером по добыче нефти и природного газа», — заявил Байрактар.

Министр пояснил, что проект охватывает территорию около 600 квадратных километров к северу от района Бисмиль, где планируется пробурить 24 вертикальные и горизонтальные скважины. «Сначала будут вертикальные бурения, затем мы продолжим на 2–3 километра в горизонтальном направлении. В процессе будем проводить гидроразрыв пласта, чтобы добыть нефть, находящуюся в горных породах», — добавил он.

По оценкам, только на этих четырех участках подтверждены запасы в 350 млн баррелей, отметил глава Минэнерго Турции. Общий потенциал в регионе Диярбакыр по сланцевой нефти и газу, по его словам, составляет от 4 до 6 млрд баррелей. Из общей территории в 7600 квадратных километров работы пока охватывают лишь одну двенадцатую часть, пояснил Байрактар.

«В этом году планируем провести первую вертикальную скважину и гидроразрыв. В течение трех лет рассчитываем пробурить 24 скважины, чтобы изучить потенциал и начать промышленную добычу», — отметил министр.

Источник: Anadolu