В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду на развитие взаимодействия с США в сферах экономики, энергетики и обороны, сообщает в среду пресс-служба Совбеза.

Отмечается, что об этом Григорян заявил на встрече с членами делегации действующего в США иудейско-христианского союза Save Armenia.

"Григорян приветствовал визит делегации в Армению, подчеркнул его важность с точки зрения дальнейшего развития армяно-американских отношений, указав на возможные направления сотрудничества - от развития торгово-экономических связей и диверсификации энергетической отрасли до возможного сотрудничества в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи секретарь Совбеза рассказал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подтвердил приверженность армянского правительства укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе, заявили в пресс-службе.