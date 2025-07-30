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Австралия запретит YouTube детям младше 16 лет

First News Media16:08 - Сегодня
Австралия запретит YouTube детям младше 16 лет

Правительство Австралии объявило о включении видеохостинга YouTube в перечень социальных платформ, на которых будет запрещена регистрация пользователей младше 16 лет.

Это решение стало частью более широкой стратегии по обеспечению онлайн-безопасности детей и подрастающего поколения.

Согласно заявлению министра связи Аники Уэллс, YouTube будет подчиняться тем же строгим требованиям, что и другие популярные платформы, такие как Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X (ранее Twitter), в рамках нового законодательства, которое вступит в силу в декабре 2025 года.

«Мы не можем контролировать океан, но мы можем контролировать акул. И именно поэтому меня не запугаешь юридическими угрозами, когда речь идёт о настоящей борьбе за благополучие австралийских детей», — заявила Уэллс на пресс-конференции в среду, сравнив интернет-пространство с морской стихией.

Согласно новым правилам, социальные платформы обязаны внедрить эффективные механизмы, исключающие возможность регистрации несовершеннолетних пользователей. В случае нарушения компаниям грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов (около 32 миллионов долларов США).

Включение YouTube в список стало неожиданным поворотом после ранее озвученных намерений правительства рассматривать видеохостинг как преимущественно образовательный ресурс. Представитель YouTube выразил разочарование в связи с пересмотром позиции: «Это решение сводит на нет публичное обязательство правительства признать образовательную ценность YouTube. Мы рассмотрим дальнейшие шаги и продолжим диалог с властями».

YouTube Kids, отдельное приложение для детей, не подпадает под запрет, поскольку не предоставляет возможности загружать контент и оставлять комментарии.

По словам представителей правительства, пересмотр решения был обусловлен свежими данными, опубликованными Комиссией по электронной безопасности Австралии. В исследовании «Обеспечение безопасности детей», проведённом с декабря 2024 года по февраль 2025 года, приняли участие почти 3500 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Согласно результатам, 37% респондентов сталкивались с вредоносным контентом на YouTube. Среди примеров - сексистские и женоненавистнические высказывания, опасные онлайн-челленджи, сцены насилия, а также ролики, пропагандирующие расстройства пищевого поведения и чрезмерные физические нагрузки.

YouTube заявил, что уже применяет ряд мер для защиты несовершеннолетних пользователей. В частности, отключается персонализированная реклама, активируются инструменты по отслеживанию цифрового благополучия, а также ограничивается повторный просмотр определённых категорий видео, если возраст пользователя ниже 18 лет.

Тем не менее, власти настаивают: этого недостаточно. Новый закон - часть более широкой кампании по усилению цифровой безопасности молодёжи в стране. Законодатели утверждают, что регулирование должно идти в ногу с реальностью: платформы обязаны нести ответственность за контент, который может нанести вред развитию детей.

Австралия становится одной из первых стран, принявших столь жёсткие меры против крупнейших цифровых платформ, в том числе YouTube. Ожидается, что данное решение может послужить прецедентом для аналогичных инициатив в других странах.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова

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