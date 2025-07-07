Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США, но есть проблема доверия

Иран готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами, однако на них есть проблема доверия.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы не видим проблемы в возобновлении переговоров», - заверил президент.

«[Однако] есть оговорка, касающаяся возобновления переговоров», - отметил Пезешкиан. «Как мы вновь будем доверять Соединенным Штатам? Мы вернемся на переговоры, и как мы будем точно знать, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение вновь нас атаковать?» - спросил иранский президент.

Источник: ТАСС