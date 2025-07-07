Президент Ирана: Тегеран никогда не поддерживал попытки покушения на Трампа

Иранские власти никогда не поддерживали попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Этими инсинуациями пытается заниматься [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, чтобы заставить поверить в это ваш [американский] народ или вашего президента, однако это неправда», - сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос.

Источник: ТАСС