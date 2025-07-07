Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение.

«Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось», — сказал он в интервью Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Источник: РИА Новости