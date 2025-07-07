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Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности

First News Media17:50 - Сегодня
Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу фракции «Армения» Сейрана Оганяна. Ходатайство о его лишении депутатского иммунитета представила в законодательном органе генпрокурор Анна Вардапетян.

Состоялось тайное голосование, по итогам которого 59 депутатов из 107 проголосовали «за», «против» не было, передают армянские СМИ.

По итогам тайного голосования 59 голосами «за» при 0 «против» парламент лишил депутатской неприкосновенности и секретаря фракции «Армении» Арцвика Минасяна.

Минасян сам отстаивал свои интересы в парламенте и неоднократно отмечал, что не согласен с представленным обвинениями.

Минасяна обвиняют в легализации незаконного имущества. В частности, речь идет об особняке, расположенном на территории национального парка «Севан» в селе Драхтик, который, по данным следствия, принадлежит бывшему министру обороны, а ныне — главе фракции «Армения» Сейрану Оганяну.

Минасян, занимавший пост министра охраны природы в 2016–2018 годах, по версии прокуратуры, должен был уведомить о незаконной постройке, однако не сделал этого. В результате, по словам Анны Вардапетян, прокуратура столкнулась с дополнительными трудностями: особняк был не только узаконен, но и включен в инвестиционную программу, предусматривающую его последующий переход в общественное пользование.

Напомним, Оганян обвиняется в незаконном присвоении 10,5 тыс. кв. метров земли в общине Драхтик Гегаркуникской области в 2010–2015 годах, когда он занимал пост министра обороны. По версии следствия, на этом участке был построен особняк, который принадлежит Оганяну.

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