Сомалиленд предложил США военную базу и ресурсы в обмен на признание

Власти непризнанного Сомалиленда готовы предложить США сделки о создании военной базы и разработке ископаемых ресурсов в попытке добиться признания, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи.

"Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки о критических минералах в попытке добиться международного признания как суверенного государства", - говорится в сообщении.

Абдуллахи рассказал агентству, что в настоящее время власти непризнанного Сомалиленда ведут переговоры с американским посольством в Сомали и Госдепом с целью заключить партнерство по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом. Абдуллахи заявил агентству, что хочет поехать в Вашингтон, добавив, что сделки, о которых Сомалиленд хочет договориться с США, не имеют обязательным условием официальное признание Сомалиленда. Он отметил, что за последние месяцы посол США в Сомали неоднократно посещал Сомалиленд, а в декабре в непризнанном государстве побывали американские военные чиновники.

Источник: РИА Новости