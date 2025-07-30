В Ташкенте пройдет встреча высокого уровня Азербайджана, Узбекистана и Европы
В столице Узбекистана Ташкенте пройдет встреча высокого уровня "Азербайджан, Узбекистан, и Европа – сотрудничество ради общего развития".
Как сообщает Report, организатором встречи выступает Международный центр Низами Гянджеви.
Форум объединит региональных и мировых лидеров для продвижения стратегического диалога и сотрудничества в Евразии, говорится на странице центра в соцсети “Х”.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 августа.
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