В Узбекистане уволили чиновника, усадившего секретаршу к себе на колени во время онлайн-собрания

Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана прокомментировало фото, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина, предположительно руководитель районного отдела в Самаркандской области, во время видеосовещания усаживает себе на колени сотрудницу.

Как сообщили в ведомстве, трудовые договоры с фигурантами инцидента расторгнуты. В министерстве подчеркнули, что подобное поведение противоречит нормам служебной этики, а к нарушениям дисциплины в системе применяется принцип абсолютной нетерпимости.

О том, когда произошел инцидент и какую именно должность занимал чиновник - не сообщили.

Ранее в похожем скандале оказался руководитель аналогичной структуры в Андижанской области, которого уволили после появления видео, где он курит запрещенное вещество у себя в кабинете.

Источник: Podrobno.uz