В Узбекистане уволили чиновника, усадившего секретаршу к себе на колени во время онлайн-собрания
Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана прокомментировало фото, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина, предположительно руководитель районного отдела в Самаркандской области, во время видеосовещания усаживает себе на колени сотрудницу.
Как сообщили в ведомстве, трудовые договоры с фигурантами инцидента расторгнуты. В министерстве подчеркнули, что подобное поведение противоречит нормам служебной этики, а к нарушениям дисциплины в системе применяется принцип абсолютной нетерпимости.
О том, когда произошел инцидент и какую именно должность занимал чиновник - не сообщили.
Ранее в похожем скандале оказался руководитель аналогичной структуры в Андижанской области, которого уволили после появления видео, где он курит запрещенное вещество у себя в кабинете.
Источник: Podrobno.uz