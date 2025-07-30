В МИД Италии вызвали посла России из-за публикации о русофобии

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики.

Как говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, это связано с включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых «русофобов».

«Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность», - отмечается в тексте.

Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования «языка ненависти» в отношении РФ и «русофобских» высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств.

Источник: ТАСС