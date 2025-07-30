 В МИД Италии вызвали посла России из-за публикации о русофобии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В МИД Италии вызвали посла России из-за публикации о русофобии

First News Media13:52 - Сегодня
В МИД Италии вызвали посла России из-за публикации о русофобии

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики.

Как говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, это связано с включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых «русофобов».

«Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность», - отмечается в тексте.

Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования «языка ненависти» в отношении РФ и «русофобских» высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств.

Источник: ТАСС

Поделиться:
354

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в ...

Общество

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от ...

Точка зрения

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью ...

Общество

В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

В мире

Австралия запретит YouTube детям младше 16 лет

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

Минэнерго Турции обнародовал объем выявленных запасов нефти

В Узбекистане уволили чиновника, усадившего секретаршу к себе на колени во время онлайн-собрания

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Армянский депутат: Армения отказалась от идеи аренды участка дороги через Сюник

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Турции зафиксировали рекордную для Европы температуру +50,5

Последние новости

С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

Сегодня, 17:10

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 22 медали в первой половине 2025 года – ФОТО

Сегодня, 17:08

Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах»!

Сегодня, 17:00

«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером - ФОТО

Сегодня, 16:55

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:40

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

Сегодня, 16:25

Позднее поступление детей в школу ограничивает их развитие и социализацию - Госагентство

Сегодня, 16:18

В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами

Сегодня, 16:15

Австралия запретит YouTube детям младше 16 лет

Сегодня, 16:08

В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

Сегодня, 16:04

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

Сегодня, 15:50

«Я одна воспитываю двух дочерей, по ночам работаю курьером» - мама Амины просит о помощи

Сегодня, 15:45

Минэнерго Турции обнародовал объем выявленных запасов нефти

Сегодня, 15:40

Габил Мамедов заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Сегодня, 15:35

В Азербайджане выросли тарифы на отопление

Сегодня, 15:27

В Азербайджане водитель уснул за рулем и попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 15:20

Захарова: СБУ готовит провокации против граждан и объектов Азербайджана в РФ

Сегодня, 15:12

Азербайджанских артистов атаковали хакеры - ФОТО

Сегодня, 15:10

Полиция борется с мусором на побережье Каспия: десятки оштрафованы

Сегодня, 14:45

Совбез Турции обсудит мирный процесс между Баку и Иреваном

Сегодня, 14:25
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45