В Турции зафиксировали рекордную для Европы температуру +50,5

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали рекордную для Европы температуру +50,5 градуса.

Об этом 26 июля сообщила газета Turkiye Today со ссылкой на государственную метеорологическую службу Турции.

«В пятницу в Турции был установлен новый исторический температурный рекорд в Европе: в юго-восточной провинции Ширнак зафиксирована температура +50,5 градуса», — говорится в материале.

Как отмечается, предыдущий рекорд +48,8 градуса был зафиксирован на итальянском острове Сицилия в августе 2021 года.