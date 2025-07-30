Глава Минэнерго Турции обнародовал дату начала поставок азербайджанского газа в Сирию

Азербайджанский газ начнет поступать в Сирию с субботы, 2 августа.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, голубое топливо из Азербайджана будет подаваться в сирийскую провинцию Алеппо через южную турецкую провинцию Килис с целью выработки электроэнергии.

Министр заявил и о скорой подаче в Сирию до 900 мегаватт электроэнергии, что позволит обеспечить в соседней стране электроэнергией до 1,6 млн абонентов.

Байрактар далее объявил, что по итогам исследования месторождений в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Ширнак и Батман, выявлены дополнительные резервы нефти в объеме 57 млн баррелей, что принесет Турции 4 млрд долларов.

Кроме того, глава Минэнерго поделился планами использования малых модульных реакторов, отметив, что в будущем году соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента Турции.

Источник: Азертадж