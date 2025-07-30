Глава Минэнерго Турции обнародовал дату начала поставок азербайджанского газа в Сирию
Азербайджанский газ начнет поступать в Сирию с субботы, 2 августа.
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, голубое топливо из Азербайджана будет подаваться в сирийскую провинцию Алеппо через южную турецкую провинцию Килис с целью выработки электроэнергии.
Министр заявил и о скорой подаче в Сирию до 900 мегаватт электроэнергии, что позволит обеспечить в соседней стране электроэнергией до 1,6 млн абонентов.
Байрактар далее объявил, что по итогам исследования месторождений в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Ширнак и Батман, выявлены дополнительные резервы нефти в объеме 57 млн баррелей, что принесет Турции 4 млрд долларов.
Кроме того, глава Минэнерго поделился планами использования малых модульных реакторов, отметив, что в будущем году соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента Турции.
Источник: Азертадж