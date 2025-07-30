В Японии на берег выбросило четырех китов

На фоне сильного землетрясения на Камчатке в сети разошлось видео, на котором показано, как по меньшей мере четырех китов выбросило на берег города Татеяма в японской префектуре Тояма.

СМИ связали это с землетрясением, при этом, судя по сообщению NHK, видео сняли за три часа до землетрясения. После подземных толчков в Японии выпустили предупреждение о цунами с волнами высотой до трех метров. По данным NHK, в порту Кудзи в префектуре Иватэ зафиксировали волну высотой 1,3 метра.

30 июля около полудня по местному времени (около 03:00 мск) в районе Камчатского края произошло мощное землетрясение.

По разным оценкам, его магнитуда достигала 8,7, что делает его самым сильным в регионе с 1952 года.

Эпицентр находился примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского.

В результате подземных толчков на побережье Северо-Курильска (Сахалинская область) обрушилось четыре волны цунами. По словам мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова, высота заплеска достигала 200 метров.

Источник: Медуза