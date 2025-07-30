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В ChatGPT появился бесплатный режим репетитора

First News Media13:25 - Сегодня
В ChatGPT появился бесплатный режим репетитора

OpenAI представила новую функцию в ChatGPT — Study Mode («режим обучения»), ориентированный на поэтапное закрепление знаний.

Нововведение позволяет пользователю не просто получать готовые ответы, а пошагово разбирать задачи и темы, что способствует более глубокому усвоению информации.

Функция доступна зарегистрированным пользователям всех тарифных планов, в том числе пользователям бесплатной версии и подписок Plus, Pro и Team. В образовательную версию ChatGPT Edu режим будет добавлен в течение нескольких недель.

Компания позиционирует нововведение как инструмент для помощи в выполнении домашних заданий, подготовки к экзаменам и освоения новых тем. При запуске пользователю предлагается выбрать предпочтительный стиль обучения — например, с упором на практику или визуальные объяснения, а также указать текущий уровень знаний и цели.

Чат-бот в этом режиме действует как цифровой репетитор: не предоставляет готовый ответ, а направляет пользователя к самостоятельному решению, задавая уточняющие вопросы и предлагая подсказки. В OpenAI отмечают, что режим разработан при участии преподавателей и специалистов в области образования и станет «первым шагом в развитии обучающего потенциала ChatGPT».

Источник: Газета.ру

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