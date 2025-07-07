Выросло число погибших из-за наводнений в Техасе

Число погибших из-за наводнений в американском штате Техас увеличилось до 82.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

По его информации, в число жертв входят по меньшей мере 28 детей в округе Керр. При этом десять девочек и один вожатый из лагеря для девочек Mystic, который находится в этом округе, числятся пропавшими без вести.

На прошлой неделе в центральной части штата Техас произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.