Трамп прокомментировал идею Маска о создании новой партии

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворными планы предпринимателя Илона Маска по созданию политической партии.

Такую оценку он озвучил 6 июля в беседе с журналистами перед вылетом из штата Нью-Джерси.

"Я считаю смехотворным создание третьей партии. Мы с Республиканской партией добились огромного успеха", - заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать планы Маска, добавив, что в США "всегда была двухпартийная система". "Думаю, создание третьей партии добавило бы путаницы", - отметил американский лидер, добавив, что Маск "может развлечься", но какие-либо партии, помимо Республиканской и Демократической, по его мнению, "никогда не работали".

Источник: ТАСС