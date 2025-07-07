Трамп анонсировал дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины.

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», - написал глава Белого дома.

В другой публикации он заявил, что американская администрация 7 июля начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары или заключении сделок.

Источник: ТАСС