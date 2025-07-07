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В Страсбурге начнутся слушания о вотуме недоверия главе Еврокомиссии

First News Media09:25 - Сегодня
В Страсбурге начнутся слушания о вотуме недоверия главе Еврокомиссии

Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 начнут сегодня обсуждать на сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом будут лично присутствовать сама фон дер Ляйен и вся Еврокомиссия в полном составе.

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов ЕП или 72 человека.

В итоге предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежит к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

Вероятность вынесения вотума недоверия главе ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является фон дер Ляйен, - уже объявила, что будет поддерживать ее. Фон дер Ляйен также практически гарантирована поддержка либералов и социалистов. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента будут голосовать против.

По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен «носит символический характер», это «подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов». Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, «это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров».

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера.

Источник: ТАСС

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