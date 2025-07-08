Вице-спикер парламента Армении: власти действуют не против Церкви, а ради ее оздоровления

Происходящие вокруг Армянской апостольской церкви процессы направлены не против нее, а ради нее, заявил журналистам в парламенте вице-спикер Акоп Аршакян.

Так он отреагировал на вопрос о записях Пашиняна с призывом устранить католикоса и освободить его резиденцию, а также о готовности возглавить движение против церкви.

«Я однозначно могу сказать, что это делается ради Церкви, ради достоинства, ради нормальной церкви для армянского народа. Осуществляемые шаги приведут к этому», - сказал Аршакян.

По его словам, о морали не могут говорить те, кто сам не придерживается обетов.

«Мы до сих пор не слышали ответы на вопросы, заданные католикосу. Не стоит приписывать происходящее в отношении лиц к системе. А если и приписывать, то для оздоровления», - отметил Аршакян.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети, в которых он допустил крайне резкие высказывания и выступил с обвинениями в адрес высшего духовенства. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе. 25 июня после масштабных обысков архиепископ Баграт Галстанян был арестован.

Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти». Вслед за этим 29 июня на два месяца был арестован архиепископ Микаел Аджапахян. Против него было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.

Источник: Sputnik Армения