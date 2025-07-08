Вице-спикер парламента РА: В Армении нет места терроризму и переворотам

Терроризму, военным или любым другим незаконным переворотам в Армении места нет, заявил на заседании Национального собрания РА вице-спикер парламента, член правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.

Власть в Армении, по его словам, формируется исключительно путем демократических выборов, и любая попытка захвата власти или достижения тех или иных целей путем применения насилия заслуживает осуждения. «Единственная благородная цель – это законность и воля народа», - сказал Рубинян.

По словам вице-спикера, движение «Священная борьба» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном изначально пыталось имитировать методы «бархатной революции» 2018 года, начав с марша из Тавушской области Армении. Однако, когда стало ясно, что эти подходы не увенчаются успехом, «действия руководства движения стали более агрессивными и, в конечном счете, террористическими». «Сначала они пытались копировать методы «бархатной революции» 2018 года. Они шли из Тавуша, озвучивая мирные идеи.

Инструменты речи были те же, однако затем стало очевидно, что эти методы не работают. С этого момента Вазген Галстанян, скажем так, разозлился, и движение вошло в другую, более жестокую фазу. Вспомним нападение на Национальное собрание, когда он призвал полицейских снять каски, заявив, что опасности нет. Однако через пять минут произошло нападение на самих правоохранителей с целью захвата здания НС. Когда эта попытка не увенчалась успехом, движение приняло более жестокий характер, вылившийся в терроризм», - подчеркнул вице-спикер.

По его мнению, часть оппозиции пытается размыть проблему, поставив под сомнение достоверность опубликованной ранее записи. «Коллеги по оппозиции пытаются все поставить под сомнение. Сначала они заявили, что опубликованные записи были созданы искусственным интеллектом. Затем они сказали, что эти записи были смонтированы. Сегодня они уже говорят, что это просто разговор. Но что это за разговор, когда дьякон спрашивает: «Если я убью Никола, Алена и Арарата, что мне за это будет?» И это квалифицируется как разговор? Вазген Галстанян, в частности, заявил: «Расстреляйте несколько человек, посадите еще 15, дайте компенсацию их семьям, и они все будут счастливы». Что это? Просто домыслы?.. То есть контекст совершенно ясен. Речь идет о конкретной политической власти», - заключил вице-спикер парламента.

Источник: News.am