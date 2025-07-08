 Вице-спикер парламента РА: В Армении нет места терроризму и переворотам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Вице-спикер парламента РА: В Армении нет места терроризму и переворотам

First News Media14:20 - Сегодня
Вице-спикер парламента РА: В Армении нет места терроризму и переворотам

Терроризму, военным или любым другим незаконным переворотам в Армении места нет, заявил на заседании Национального собрания РА вице-спикер парламента, член правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.

Власть в Армении, по его словам, формируется исключительно путем демократических выборов, и любая попытка захвата власти или достижения тех или иных целей путем применения насилия заслуживает осуждения. «Единственная благородная цель – это законность и воля народа», - сказал Рубинян.

По словам вице-спикера, движение «Священная борьба» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном изначально пыталось имитировать методы «бархатной революции» 2018 года, начав с марша из Тавушской области Армении. Однако, когда стало ясно, что эти подходы не увенчаются успехом, «действия руководства движения стали более агрессивными и, в конечном счете, террористическими». «Сначала они пытались копировать методы «бархатной революции» 2018 года. Они шли из Тавуша, озвучивая мирные идеи.

Инструменты речи были те же, однако затем стало очевидно, что эти методы не работают. С этого момента Вазген Галстанян, скажем так, разозлился, и движение вошло в другую, более жестокую фазу. Вспомним нападение на Национальное собрание, когда он призвал полицейских снять каски, заявив, что опасности нет. Однако через пять минут произошло нападение на самих правоохранителей с целью захвата здания НС. Когда эта попытка не увенчалась успехом, движение приняло более жестокий характер, вылившийся в терроризм», - подчеркнул вице-спикер.

По его мнению, часть оппозиции пытается размыть проблему, поставив под сомнение достоверность опубликованной ранее записи. «Коллеги по оппозиции пытаются все поставить под сомнение. Сначала они заявили, что опубликованные записи были созданы искусственным интеллектом. Затем они сказали, что эти записи были смонтированы. Сегодня они уже говорят, что это просто разговор. Но что это за разговор, когда дьякон спрашивает: «Если я убью Никола, Алена и Арарата, что мне за это будет?» И это квалифицируется как разговор? Вазген Галстанян, в частности, заявил: «Расстреляйте несколько человек, посадите еще 15, дайте компенсацию их семьям, и они все будут счастливы». Что это? Просто домыслы?.. То есть контекст совершенно ясен. Речь идет о конкретной политической власти», - заключил вице-спикер парламента.

Источник: News.am

Поделиться:
294

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Общество

МВД опубликовало видео ДТП с мотокурьерами, призвав их соблюдать правила - ФОТО - ...

Общество

Число заболевших ветрянкой в Азербайджане выросло

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Армения

Парламент Армении лишил неприкосновенности оппозиционного депутата

Вице-спикер парламента РА: В Армении нет места терроризму и переворотам

Вице-спикер парламента Армении: власти действуют не против Церкви, а ради ее оздоровления

В Армении проводятся обыски по 51 адресу в рамках дела о мошенничестве

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

«Дегенераты» на экранах: Симонян призвал отключить российские телеканалы

В Армении ответили на данные Киева о расширении в стране военного присутствия России

Арестованные армянские архиепископы объявят голодовку

Армения выразила желание стать членом ШОС

Последние новости

В Карабахском университете начнет функционировать факультет медицины и наук о здоровье

Сегодня, 18:45

Сборная Азербайджана по баскетболу одержала очередную победу на чемпионате Европы

Сегодня, 18:30

В одном из районов Баку горит открытая местность

Сегодня, 18:18

​​​​​​​Одним из любимых фильмов Квентина Тарантино оказался проект, снятый в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Пезешкиан подтвердил: признаков военного сотрудничества соседних стран с Израилем против Ирана не выявлено

Сегодня, 18:00

Олеся Судзиловская отдыхает в Азербайджане: Актриса посетила Баку, Хызы и Хыналыг - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:54

Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией - ФОТО

Сегодня, 17:50

Мэр Аданы задержан, ходатайство об аресте передано в суд

Сегодня, 17:46

TikTok-операция обернулась расследованием для азербайджанского хирурга

Сегодня, 17:44

Ильдырыму Велиеву присвоено звание государственного советника юстиции III класса

Сегодня, 17:42

Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги

Сегодня, 17:40

Утверждены новые правила поддержки кинематографии в Азербайджане

Сегодня, 17:35

Утверждены правила подготовки, экспертизы, приема и изменений технических регламентов

Сегодня, 17:33

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-иорданское соглашение в сфере управления кризисными и чрезвычайными ситуациями

Сегодня, 17:31

Мошенник с помощью ИИ выдал себя за Марко Рубио и отправил сообщения трем иностранным министрам

Сегодня, 17:30

В Барселоне прошла презентация книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» - ФОТО

Сегодня, 17:27

В парламент Турции направлены запросы о снятии депутатской неприкосновенности с лидера CHP

Сегодня, 17:07

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Сегодня, 16:55

«Отберите мою 7-летнюю сестру у матери»: 12-летняя жертва насилия

Сегодня, 16:45

Изменен график движения поездов по маршруту Баку-Балакен-Баку - ФОТО

Сегодня, 16:35
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45