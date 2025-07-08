В парламент Турции направлены запросы о снятии депутатской неприкосновенности с лидера CHP

В парламент Турции направлены запросы о снятии депутатской неприкосновенности с председателя Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля, депутата İYİ Parti Турхана Чомеза и главы дисциплинарной комиссии CHP Турана Ташкына Озера.

Расследование в отношении Озеля начато прокуратурой Анкары после его резких высказываний в адрес властей, на фоне арестов оппозиционных мэров.

Дальнейшую судьбу депутатской неприкосновенности решит Конституционная и юридическая комиссия парламента, которая может создать для этого подкомиссию.

Источник: CNN Türk