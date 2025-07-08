Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России - ОБНОВЛЕНО

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно проголосовали за утверждение Андрея Никитина в должности министра транспорта РФ.

Ранее профильный комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить его кандидатуру на этом посту. По действующему законодательству ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

«Теперь в соответствии с процедурой решение будет направлено президенту нашей страны и председателю правительства для последующих решений», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Все пять думских фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди») поддержали кандидатуру Никитина. Обсуждение вопроса об утверждении его на должность заняло у депутатов чуть менее часа.

Замминистра транспорта Никитин был назначен главой государства и. о. руководителя ведомства утром в понедельник. Никитин сменил на посту Романа Старовойта, который был отправлен в отставку.

Причина увольнения в указе Путина названа не была. Как отметил Песков, утрата доверия не была причиной отставки. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе.

Основная версия следствия - самоубийство.

Источник: ТАСС

11:40

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру Андрея Никитина на пост главы Минтранса России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев.

Госдума на заседании 8 июля рассмотрит вопрос об утверждении Никитина на должность министра транспорта РФ. Замминистра транспорта Никитин был назначен главой государства и.о. руководителя ведомства утром 7 июля. Никитин сменил на посту Романа Старовойта, который был отправлен в отставку. Причина увольнения в указе Путина названа не была. Как отметил Песков, утрата доверия не была причиной отставки.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года.

В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.