Оджалан снова призвал PKK сложить оружие

Главарь террористической организации PKK Абдулла Оджалан опубликовал видеообращение, в очередной раз призвав своих сторонников сложить оружие, сообщили турецкие СМИ.

«Я верю не в силу оружия, а в силу политики и общественного мира. И призываю вас воплотить этот принцип в жизнь. Мой призыв на предстоящий период — действовать на основе решений съезда, и моих мнений и предложений, изложенных в последней статье, и добиваться успехов», - сказал он.

Оджалан отметил, что продолжает отстаивать призыв к миру и демократическому обществу, сделанный 27 февраля 2025 года и расценивает позитивный ответ на него, данный в рамках решения Конгресса PKK о самороспуске как исторически важную реакцию.

«Достигнутый на сегодняшний день этап следует считать ценным и исторически значимым», - добавил он.

Источник: Haberler