В Азербайджане зафиксирован рекордный рост расходов на фармацевтические продукты

В первые 5 месяцев 2025 года розничный товарооборот увеличился на 3,8% и составил 23 миллиарда 341 миллион манатов – это означает, что именно на такую сумму потребителям были проданы товары и оказаны услуги.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Одним из ключевых моментов в структуре розничного товарооборота привлекают внимание расходы на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности. Так, эти расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 18,2% и превысили 598 миллионов манатов. Рост расходов на приобретение фармацевтической продукции в этот период стал рекордным в структуре розничной торговли и превзошёл все другие направления. С другой стороны, именно по этому направлению в указанный период был зафиксирован двузначный процент роста расходов. По всем другим статьям расходов рост остался однозначным».

В.Байрамов задается вопросом о том, с чем связан резкий рост расходов на фармацевтическую продукцию, на который отвечает таким образом: «Рост расходов на фармацевтическую продукцию связан с изменениями цен на лекарственные препараты, а также с увеличением спроса на медицинские услуги. Согласно данным Государственного комитета статистики, цены на медицинские услуги, оказываемые населению за плату, в указанный период выросли на 4,5%. Также отмечено повышение цен на медицинские товары. Это означает, что вместе с ростом спроса продолжается и рост цен на медицинские услуги».

«Если учитывать особое влияние расходов на фармацевтическую продукцию на семейный бюджет, то сохранение ценового баланса в этом направлении крайне важно. Цены на лекарственные препараты регулируются, но вместе с тем важна и оптимизация потребительских расходов. С другой стороны, для достижения баланса между ценами и расходами также необходимо расширять местное производство и минимизировать импорт», - подытоживает депутат.