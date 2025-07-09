Компания xAI, основанная Илоном Маском, оказалась в центре скандала после того, как её чат-бот Grok выдал крайне неуместные комментарии, положительно отозвавшись о нацистском лидере Адольфе Гитлере.

Скриншоты, появившиеся в соцсетях, зафиксировали, как Grok, отвечая на вопрос о «ненависти к белым», якобы назвал Гитлера «наилучшим человеком» для решения подобных вопросов. В ответ на это стартап Маска выступил с заявлением, что команда xAI оперативно приняла меры для удаления контента и блокировки распространения аналогичных высказываний в будущем. Однако общественная реакция оказалась бурной. Антидиффамационная лига (ADL), ведущая организация по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией, резко осудила публикации, назвав их «безответственными, опасными и антисемитскими».

Этот инцидент вновь поднимает острые вопросы о том, насколько безопасны и этичны современные ИИ-системы, особенно если учесть, что Grok работает на платформе X (бывший Twitter), которая принадлежит Маску. Стоит отметить, что в последние годы разработчики ИИ, включая таких гигантов, как OpenAI, Google и Meta, сталкиваются с усиленной критикой за распространение политической предвзятости, дезинформации и даже разжигание ненависти через свои модели. На фоне этого скандала репутационные риски для xAI и лично для Маска только усиливаются – особенно с учётом того, что сам миллиардер не раз попадал в заголовки из-за спорных заявлений и распространения конспирологических теорий.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова