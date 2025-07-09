В аэропорту Милана мужчину затянуло в двигатель самолета

Во вторник утром в миланском аэропорту Бергамо произошла трагедия, повергшая пассажиров и персонал в шок: мужчина погиб, попав в работающий двигатель самолёта, готовившегося к вылету в Испанию.

Как известно на данный момент, самолёт авиакомпании Volotea только покинул стоянку, когда на взлетную полосу внезапно выбежал человек. Как позже уточнялось, мужчину затянуло в турбину самолёта в момент запуска двигателя.

Личность мужчины на данный момент официально не раскрыта. Представители аэропорта и авиакомпании заявили, что погибший не был связан с Volotea и не находился на борту воздушного судна. Все 154 пассажира и шесть членов экипажа остались физически невредимыми, но, по словам Volotea, они получают психологическую помощь на фоне произошедшего. Местные правоохранительные органы начали расследование: ключевой вопрос – как мужчина смог попасть на территорию, охраняемую с повышенными мерами безопасности, и подойти вплотную к самолёту во время его запуска. Стоит отметить, что власти возобновили полеты из транзитного узла во вторник днем ​​по местному времени после временной задержки рейсов из-за инцидента.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова