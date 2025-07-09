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Первая Барби с диабетом 1 типа: кукла, отражающая жизнь миллионов детей - ФОТО

First News Media14:35 - Сегодня
Первая Барби с диабетом 1 типа: кукла, отражающая жизнь миллионов детей - ФОТО

У Барби теперь есть не только туфли на каблуке и стильная сумочка в тон, но и инсулиновая помпа. «Mattel» представила первую куклу с диабетом 1 типа.

Стоит напомнить, что в мире насчитывается более 1,5 миллиона детей с сахарным диабетом 1 типа – аутоиммунным заболеванием, при котором организм перестает вырабатывать инсулин. Так, новая Барби значит для детей и их семей гораздо больше, чем просто игрушка.

Куклу показали на Детском конгрессе Breakthrough T1D в Вашингтоне, где дети с диабетом добиваются продления финансирования важных программ. Эмили Мазреку, которая живёт с диабетом и помогала создавать куклу, рассказала, что для неё было важно, чтобы дети видели себя в игрушке. Её трёхлетняя дочь, увидев Барби, сказала: «Она похожа на маму».

Таким образом, нам представляют Барби, одетую в яркий синий топ в горошек и милую юбку, но главным атрибутом является инсулиновая помпа, непрерывный глейкометр и мобильное приложение, показывающее уровень сахара в крови. Всё это настоящие детали, с которыми сталкиваются дети с диабетом ежедневно. Немаловажным является тот факт, что «Mattel» давно выпускает куклы, отражающие разнообразие. В их коллекции, насчитывающей более 175 кукол с различными образами, есть знакомые героини с протезами, слуховыми аппаратами, с витилиго и синдромом Дауна. Такие игрушки помогают детям лучше понимать себя и других, развивают эмпатию и дарят им уверенность в себе.

По словам доктора Сиан Джонс, соучредителя Лаборатории разнообразия игрушек Toy Box Diversity Lab, данные игрушки полезны не только для детей с конкретными заболеваниями, а для каждого. Ведь именно когда дети играют с куклами, у которых есть проблемы с подвижностью, это помогает им распознавать и понимать трудности людей с ограниченными возможностями, с которыми они встречаются в реальной жизни. Для детей это является не только развитием их эмпатии, но и расширением кругозора.

Создатели новой Барби надеются, что кукла с диабетом 1 типа станет для многих детей символом поддержки и вдохновения, а также напомнит обществу о важности финансирования программ, помогающих детям с этим заболеванием жить полноценной жизнью.

Источник: CNN, BBC

Джамиля Суджадинова

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