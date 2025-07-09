Эрдоган: Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в 2028 году

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в 2028 году, а муниципальные - в 2029 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что сообщил, что в повестке нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Поскольку Конституция и закон о выборах не изменились, голосование состоится в сроки, определенные законодательством страны, подчеркнул турецкий лидер.

Источник: Hürriyet