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МИД РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие

First News Media15:00 - Сегодня
МИД РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие

Россия рассматривает запрет на въезд гражданам РФ в Армению как недружественное действие.

Еревану были предложены конкретные шаги по урегулированию противоречий, Москва ждет реакции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Тему стоп-листов в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия, - отметила дипломат. - Вопрос обсуждался министрами иностранных дел во время визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Республику Армения в мае. Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана».

На днях преподавателю Российско-Армянского университета Карену Игитяну отказали во въезде в Армению по прибытии в ереванский аэропорт Звартноц.

Игитян стал не первым гражданином России, которому власти Армении отказали во въезде. Ранее в аналогичную ситуацию попадали, в частности, депутат Госдумы Константин Затулин, а также ряд известных представителей журналистского и политологического сообщества.

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