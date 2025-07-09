Мощная вспышка класса M зафиксирована на Солнце

На Солнце зафиксирована вспышка класса М.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, Институт прикладной геофизики России информировал о вспышке класса М на Солнце.

«9 июля в 7:25 по московскому времени (8:25 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка класса М1.3 (N20E78), которая длилась 28 минут», — сообщили в институте.

Напомним, 8 июля была зарегистрирована первая вспышка класса М в этом месяце.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, обе вспышки не окажут влияния на Землю.