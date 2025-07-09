«Nar» продолжает поддержку образования в регионах - ФОТО

Генеральный директор мобильного оператора «Nar», уделяющего особое внимание развитию регионов, Гуннар Панке принял участие в мероприятии «День выпускника», прошедшем в Азербайджанском технологическом университете (АТУ).

Церемония в Гяндже собрала около 300 выпускников, руководство вуза, преподавателей и представителей различных организаций. В своём выступлении Гуннар Панке поздравил выпускников и пожелал им успехов в будущей профессиональной деятельности.

В рамках подписанного между «Nar» и АТУ меморандума о сотрудничестве за прошедший год были реализованы семинары по мобильным технологиям для студентов, карьерные тренинги, а также программы повышения квалификации для преподавателей. Обращаясь к выпускникам, Гуннар Панке отметил: «Дорогие выпускники, хочу поздравить вас с этим знаменательным днем. Я уверен, что каждый из вас в будущем станет профессионалом в своей области и внесет вклад в развитие общества. Мы, в свою очередь, предлагаем карьерные возможности тем, кто видит свое будущее в сфере телекоммуникаций».

Образование является одним из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar». Оператор реализует долгосрочные проекты, направленные на развитие знаний и навыков молодёжи в регионах, их интеграцию в рынок труда и доступ к современным технологиям.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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