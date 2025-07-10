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Хакан Фидан: турецкие компании будут заниматься разведкой нефти и газа у берегов Пакистана

First News Media13:05 - Сегодня
Хакан Фидан: турецкие компании будут заниматься разведкой нефти и газа у берегов Пакистана

Благодаря соглашению, достигнутому с Исламабадом, турецкие компании начнут осуществлять деятельность по разведке нефти и природного газа у побережья Пакистана.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Исламабаде с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Глава МИД Турции отметил, что турецкие компании впервые будут участвовать в разведке нефти и природного газа в Пакистане.

«И это станет одним из результатов нашей более структурированной работы», - подчеркнул Фидан.

Турецкий министр также привлек внимание к шагам, предпринимаемым с целью увеличения объема взаимной торговли между Турцией и Пакистаном до 5 млрд долларов.

По его словам, рассматриваются в том числе «механизмы сотрудничества в области горнодобывающей промышленности, природного газа, нефти и редкоземельных металлов».

«В этом контексте соглашение, подписанное в апреле этого года между Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) и национальными нефтяными компаниями Пакистана, представляет собой крайне важный шаг», - отметил Фидан.

Данное соглашение позволит турецким и пакистанским компаниям участвовать в разведке нефти и природного газа у побережья Пакистана, и это будет осуществляться впервые, - добавил он.

Кроме того, Фидан заявил, что Турция и Пакистан добились значительных успехов в оборонной промышленности.

«Эти достижения – источник гордости для всех нас. Мы хотим укрепить наше сотрудничество в оборонной промышленности в предстоящий период. Это станет стратегически важным шагом для безопасности наших стран. У нас есть текущие проекты во многих областях в этом направлении», -подчеркнул министр.

Обе страны на протяжении многих лет демонстрируют твердую решимость в борьбе с терроризмом и будут продолжать поддерживать друг друга в этом вопросе, - добавил он.

Турецкий министр также привлек внимание к позиции Пакистана и его поддержке в отношении Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), поблагодарив Исламабад за оказанную поддержку и выразив искреннюю уверенность в том, что отношения между Пакистаном и ТРСК будут и далее развиваться в предстоящий период.

Фидан заявил, что возникающие кризисы в регионе в очередной раз продемонстрировали критически важное значение достигнутой солидарности между Турцией и Пакистаном.

«Необходимо предпринять важные шаги для достижения мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе. Мы искренне убеждены, что должны сотрудничать с Пакистаном в этом направлении. Наши лидеры прилагают значимые усилия для того, чтобы сделать дипломатию и диалог в нашем регионе приоритетными в рамках Трёхстороннего консультативного механизма Турция-Пакистан-Азербайджан», - сказал он.

Фидан также обратил внимание на то, что имевшая ранее место напряженность между Пакистаном и Индией продолжает оставаться предметом пристального внимания.

«Все мировое сообщество наблюдает за спокойной и уравновешенной позицией Пакистана. Эта напряженность продемонстрировала, что конфронтация между двумя ядерными державами будет иметь серьезные последствия. Мы приветствуем решение о прекращении огня. Для предотвращения подобных инцидентов необходимо активизировать содержательный и эффективный диалог между сторонами», - сказал министр, отметив, что Турция всегда готова оказать необходимую поддержку в этом направлении.

Источник: Anadolu

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