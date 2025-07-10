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Пезешкиан назвал условие продолжение работы Ирана с МАГАТЭ

First News Media13:15 - Сегодня
Пезешкиан назвал условие продолжение работы Ирана с МАГАТЭ

Тегеран возобновит сотрудничество с МАГАТЭ, если агентство изменит свои подходы к иранской ядерной программе.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Продолжение этого сотрудничества зависит от того, изменит МАГАТЭ свое двоякое отношение к ядерному досье или нет. Любая повторная агрессия в отношении Ирана наткнется на еще более жесткий ответ, который заставит пожалеть», – передает слова Пезешкиана официальный сайт президента Исламской Республики.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ.

В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Источник: РИА Новости

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