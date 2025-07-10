Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в Дагестане выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Пациенты обратились в Магарамкентскую центральную районную больницу.

В минздраве уточнили, что тяжелых случаев заболевания не зафиксировано, пациенты постепенно идут на поправку. По состоянию на 10 июля, трое из пострадавших уже выписаны из больницы.

В настоящее время в стационаре проходят лечение 93 человека. Больница обеспечена всем необходимым для лечения пациентов, а также проведения профилактики распространения кишечной инфекции в очагах, добавили в ведомстве.