СМИ: Москва пригрозила Армении экономическими санкциями

Москва предупредила Армению о возможности экономических санкций в случае удаления российских государственных телеканалов из публичного мультиплекса, пишет армянское издание «Грапарак».

Отмечается, что накануне стало известно, что посол Армении в России Гурген Арсенян был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Согласно официальному сообщению, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин передал Арсеняну позицию Москвы о необходимости сохранения «конструктивного информационного фона» вокруг России: «Однако, по информации наших дипломатических источников, разговор был вовсе не приятным. Послу прямо заявили, чтобы он передал армянским властям: если Армения выполнит требование Запада и удалит российские государственные телеканалы из публичного мультиплекса, это может обернуться неприятными сюрпризами — в частности, в виде экономических санкций».

Издание напомнает, что после ареста Самвела Карапетяна, когда из России последовала жёсткая реакция, в МИД Армении был вызван посол России Сергей Копыркин, и ему была вручена нота протеста по поводу антиармянской пропаганды в российских СМИ, направленной против властей Армении: «Арсеняну же прямо сказали: в Москве знают, что именно планируют в Ереване и каким образом власти Армении генерируют антироссийские настроения».