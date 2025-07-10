Создан фонд реконструкции Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь 10 млрд евро инвестиций на поддержку Киева.

«Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком, - заявила она на конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме. - Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд частных инвестиций».

Фон дер Ляйен в ходе конференции обратилась к европейскому бизнесу с призывом «инвестировать в Украине сегодня».

Источник: ТАСС