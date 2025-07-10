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СМИ: в Газе из-за ударов Израиля за сутки погибли 97 человек

First News Media08:50 - Сегодня
СМИ: в Газе из-за ударов Израиля за сутки погибли 97 человек

По меньшей мере 97 палестинцев погибли и десятки были ранены за минувшие сутки в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его информации, израильские силы подвергли бомбардировкам несколько жилых домов и атаковали при помощи беспилотников палаточный лагерь перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора. Кроме этого, израильские БПЛА обстреляли группу палестинцев на рынке в Нусейрате в центральной части анклава.

Источник: ТАСС

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