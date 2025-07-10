Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии.

Об этом сообщил глава американской администрации Дональд Трамп.

Он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social текст послания в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в котором обозначается этот уровень пошлин. Если Бразилиа решит ввести ответные пошлины, то США поднимут свою тарифную ставку, касающуюся Бразилии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Бразилиа, предупредил Трамп. Кроме того, по его свидетельству, американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир немедленно инициирует расследование, касающееся практик Бразилии, применяемых в двустороннем товарообороте с США. По итогам этого разбирательства Бразилиа может грозить дополнительное увеличение американских импортных пошлин.

Глава Белого дома в очередной раз подверг критике действия властей Бразилии в отношении предыдущего президента южноамериканской страны Жаира Болсонару. Трамп утверждал, что они являются "международным позором", которым себя покрывает правительство Бразилии. На его взгляд, нет оснований привлекать Болсонару к ответственности. Шаги бразильских властей в отношении Болсонару Трамп охарактеризовал как "посягательство на свободные выборы". Трамп счел ущемлением "фундаментальной свободы слова американцев" действия властей Бразилии, касающиеся социальных сетей, контролируемых компаниями в США.

Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года по подозрению в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в Сан-Паулу.