Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль снова арестован

Суд в Сеуле во второй раз выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в стране, сообщает агентство "Ренхап" в четверг.

Согласно сообщению, суд удовлетворил запрос специального адвоката Чо Ын Сока, требовавшего взять экс-президента под стражу из-за опасений, что он может уничтожить улики.

Первый раз тогда еще президент Южной Кореи был арестован в январе этого года. Позднее суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста и освободил его в марте.

Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

Источник: Interfax.ru