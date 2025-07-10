В Армении силовики проводят обыски у представителей «Дашнакцутюн», есть задержанные

Силовые структуры проводят масштабные обыски в домах представителей оппозиционной партии АРФ «Дашнакцутюн» в Армении.

Как сообщают армянские СМИ, с раннего утра сотрудники Следственного комитета и Службы национальной безопасности ворвались в дом депутата Национального собрания от фракции «Армения», члена партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна. В настоящее время в его доме проводится обыск.

По информации прессы, был задержан сын депутата — Тарон Манукян.

Обыски проходят и в домах других представителей АРФ «Дашнакцутюн». В частности, задержан член Ереванского городского комитета партии Арсен Мартоян. Об этом в соцсети сообщил депутат парламента Ишхан Сагателян.

Кроме того, обыски проводятся в доме члена Совета старейшин общины Егвард Геворга Мурадяна, а также в доме главы аппарата высшего органа АРФД Ваагна Матиняна.

Официальных комментариев от Следственного комитета пока не поступало. Причины следственных действий остаются неизвестными.