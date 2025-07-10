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Финляндия хочет арендовать тюрьмы в Эстонии

First News Media22:20 - Сегодня
Финляндия хочет арендовать тюрьмы в Эстонии

Финское Министерство юстиции по просьбе главы ведомства Леены Мере выясняет, может ли Финляндия арендовать места в тюрьмах за рубежом и отправлять заключенных, в первую очередь в Эстонию.

Об этом говорится в публикации Helsingin Sanomat.

Мере рассказала, что попросила чиновников проанализировать, допускает ли финское законодательство аренду тюремных мест в иностранном государстве.

«Идея хорошая и должна быть в арсенале», – отметила министр.

По ее словам, этот вопрос можно рассмотреть еще в течение срока полномочий действующего правительства, однако «в ближайшее время это невозможно».

Чиновница финского Минюста Мия Льюнгквист рассказала, что соответствующие переговоры с Министерством юстиции Эстонии ведутся.

Однако, по ее мнению, аренда не позволит добиться экономии средств, поскольку места в тюрьмах в Эстонии стоят до 8 500 евро в месяц. В Финляндии средняя стоимость составляет примерно 6 300 евро.

По данным уголовно-исполнительной службы, в течение этого года уровень заполняемости тюрем в Финляндии составлял в среднем 108 процентов.

Количество заключенных выросло, в частности, из-за ужесточения законодательства о сексуальных преступлениях.

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