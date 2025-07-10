Важные перестановки в Администрации президента Турции: Фахреттин Алтун покинул пост главы Управления по коммуникациям

В Администрации президента Турции произведены важные кадровые изменения.

Указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана глава Управления по коммуникациям Фахреттин Алтун освобожден от занимаемой должности. На его место назначен замминистра иностранных дел Бурханеттин Дуран.

Фахреттин Алтун, который возглавлял Управление с июля 2018 года, теперь назначен главой Турецкого института по правам человека и равенству (TİHEK).

Новоназначенный глава Управления Бурханеттин Дуран ранее занимал пост замминистра иностранных дел и известен как эксперт в сфере международных отношений и внешней политики.

Источник: Haberler