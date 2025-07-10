«Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран из-за ограничений от властей Ирана

Авиарейсы "Аэрофлота" между Москвой и Тегераном отменены до снятия ограничений, которые продлены авиавластями Ирана до 1 августа.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сказано в сообщении.

Как добавил авиаперевозчик, пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.

Источник: ТАСС