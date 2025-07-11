Обнародована оптовая цена на муку в Азербайджане

Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане по состоянию на 10 июля была в пределах 25,8-28 манатов, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 25,8 маната, а самая высокая - в городе Гяндже - 28 манатов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 7 июля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была такой же.